بانوراما
30 مليونا لتوظيف أستاذ جامعي
فضيحة غش هزت الحرم الجامعي 4 عمولات “شراء” مناصب السلم 11 تراوحت بين 18 مليونا و22 هي فضيحة كبرى وغير مسبوقة، تفجرت وسط جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، والكليات التابعة لها بتطوان. شيكات ضمان كان يتحوزها العلبة السوداء لأسرار توظيف الأستاذة الجامعيين والأطر الإدارية للسلمين 10 و11أكمل القراءة »
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