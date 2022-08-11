بانوراما
يعقوب المنصور
مغاربة القدس… قصة حارة الشرفاء 4 المغاربة ساهموا بشكل كبير في فتح بيت المقدس تنتشر أبواب ومعالم تاريخية كثيرة بالقدس بفلسطين، لكن يعتبر «باب المغاربة» أشهرهم، بل إن المقدسيين يكنون له احتراما استثنائيا، بالنظر إلى تاريخ إحداثه. سنسرد خلال هذه الحلقات تاريخ هذا الباب، ولماذا سمي باسمأكمل القراءة »
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