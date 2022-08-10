fbpx
وطنية

الجمارك تمنح مهلة إضافية لتجار النفائس

منذ 3 دقائق
أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية، مساء أول أمس (الاثنين)، أكدت فيها قرار تمديد آجال تسجيل تجار المعادن النفيسة، والأحجار الكريمة، والأعمال الفنية لدى مكاتبها إلى غاية 4 نونبر المقبل. وأخبرت إدارة الجمارك في وقت سابق، التجار بصفتهم أشخاصا خاضعين للمنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويلأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.