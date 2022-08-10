وطنية
الجمارك تمنح مهلة إضافية لتجار النفائس
أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية، مساء أول أمس (الاثنين)، أكدت فيها قرار تمديد آجال تسجيل تجار المعادن النفيسة، والأحجار الكريمة، والأعمال الفنية لدى مكاتبها إلى غاية 4 نونبر المقبل. وأخبرت إدارة الجمارك في وقت سابق، التجار بصفتهم أشخاصا خاضعين للمنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويلأكمل القراءة »
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