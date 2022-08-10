وطنية
الجباري يحدد ملامح المسؤول القضائي
رئيس نادي قضاة المغرب قال إنه يجب أن تتوفر فيه النزاهة والاستقلالية والجرأة قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إن النادي لم يتردد، منذ التأسيس، في التعبير عن رأيه بخصوص دور المسؤول القضائي في إنجاح مخططات الإصلاح ومشاريعه، معتبرا إياه مدخلا أساسيا لأي إصلاح، فلاأكمل القراءة »
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