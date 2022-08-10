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وطنية

الجباري‭ ‬يحدد‭ ‬ملامح‭ ‬المسؤول‭ ‬القضائي

منذ 4 دقائق
عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬الجباري‭            (‬خاص‭)‬
رئيس‭ ‬نادي‭ ‬قضاة‭ ‬المغرب‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوفر‭ ‬فيه‭ ‬النزاهة‭ ‬والاستقلالية‭ ‬والجرأة قال‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬الجباري،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬قضاة‭ ‬المغرب،‭ ‬إن‭ ‬النادي‭ ‬لم‭ ‬يتردد،‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس،‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬رأيه‭ ‬بخصوص‭ ‬دور‭ ‬المسؤول‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مخططات‭ ‬الإصلاح‭ ‬ومشاريعه،‭ ‬معتبرا‭ ‬إياه‭ ‬مدخلا‭ ‬أساسيا‭ ‬لأي‭ ‬إصلاح،‭ ‬فلا‭أكمل القراءة »

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