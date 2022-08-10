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حوادث

دعاء بالهداية ينتهي ببتر يد

منذ 5 دقائق
الضحية عاتب أفراد عصابة بسبب الفوضى وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر فعاقبوه على جرأته لم يتوقع رب أسرة بدوار “درابنا” بعين الشق بالبيضاء، معاتبه أفراد عصابة بسبب فوضى أحدثوها بالحي، والدعاء لهم بالهداية، قبل توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، أول أمس (الاثنين)، أن يكلفه بترأكمل القراءة »

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