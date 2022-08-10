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الصباح الفني

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منذ 9 دقائق
قطة‭ ‬بـ‭ ‬125‭ ‬ألف‭ ‬دولار في‭ ‬2002‭ ‬بدأ‭ ‬الاحتفال‭ ‬السنوي،‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬غشت‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للقطط،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصندوق‭ ‬الدولي‭ ‬للعناية‭ ‬بالحيوان‭. ‬وهناك‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬القطط،‭ ‬وسلالات‭ ‬مختلفة،‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وبعضها‭ ‬باهظ‭ ‬الثمن،‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬السلالة‭ ‬النادرة‭ ‬إحداها،‭ ‬أو‭ ‬المظهر‭ ‬والشكل‭ ‬المختلف‭.أكمل القراءة »

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