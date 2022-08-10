الصباح الفني
لقطات
قطة بـ 125 ألف دولار في 2002 بدأ الاحتفال السنوي، في 8 غشت باليوم العالمي للقطط، من قبل الصندوق الدولي للعناية بالحيوان. وهناك عدة أنواع من القطط، وسلالات مختلفة، تنتشر في أنحاء العالم، وبعضها باهظ الثمن، لأسباب مختلفة، قد تكون السلالة النادرة إحداها، أو المظهر والشكل المختلف.أكمل القراءة »
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