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الصباح الفني

زيادي‭ ‬تستأنف‭ ‬سهراتها

منذ 9 دقائق
عبرت‭ ‬الفنانة‭ ‬هند‭ ‬زيادي‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬باستئناف‭ ‬الحفلات‭ ‬الفنية،‭ ‬التي‭ ‬مضى‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحييها،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬تفشي‭ ‬الجائحة،‭ ‬إذ‭ ‬اقتصر‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬عبر‭ ‬قناتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”.‬ وتقاسمت‭ ‬زيادي‭ ‬صورا‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬إحيائها‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬بالسعيدية،‭أكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق
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