الصباح الفني
زيادي تستأنف سهراتها
عبرت الفنانة هند زيادي عن سعادتها الكبيرة باستئناف الحفلات الفنية، التي مضى وقت طويل دون أن تحييها، وذلك منذ تفشي الجائحة، إذ اقتصر حضورها في الساحة الفنية على إطلاق أعمال فنية عبر قناتها الرسمية على “يوتوب”. وتقاسمت زيادي صورا ومقاطع فيديو من أجواء إحيائها حفلا فنيا بالسعيدية،أكمل القراءة »
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