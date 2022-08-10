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كرم و”ساعة بيضا” احتفلت النجمة نجوى كرم، بوصول أغنيتها الجديدة “ساعة بيضا” إلى 2 مليون مشاهدة على “يوتيوب” في أقل من 3 أيام، وهي من كلمات الشاعر أميل فهد، وألحان جورج مرديروسيان، وتوزيع روبير أسعد. وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة “حلوة الدنيا”أكمل القراءة »
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