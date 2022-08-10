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اذاعة وتلفزيون

“عمتي فاطنة” على “دوزيم”

منذ 6 دقائق
 يلتقي مشاهدو القناة الثانية، اليوم (الأربعاء)، على الساعة العاشرة والربع مساء مع أحداث الشريط التلفزيوني “عمتي فاطنة”، من بطولة سعيدة باعدي وفرح الفاسي وسعيد باي وإخراج سعيد خلاف. وتدور أحداث “عمتي فاطنة” في قالب كوميدي اجتماعي حول شخصية “حنان”، التي تجسدها فرح الفاسي، كما يتحقق حلمها بالعيشأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق
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