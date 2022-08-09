بانوراما
“السطيحات”… قبلة الجمال والهدوء
تبهج النفس وتريح البدن بالأمن وكرم وطيبة سكانها “شاطئ السطيحات مستعد لاستقبال المصطافين صيف هذا الموسم لأجل عطلة يتم فيها التخلص من ضغط سنة كاملة واستعادة الحيوية والطاقة الإيجابية للأجساد من جديد…”، خلاصة انتهى إليها من أعدوا العدة ليشرعوا في استقبال الزوار الذين يمثلون مصدر دخل الكثيرأكمل القراءة »
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