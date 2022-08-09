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بانوراما

احذروا “الكلاكاج” خلال السباحة

منذ 8 دقائق
الدكتور المسعودي قال إنه من أسباب الغرق مشددا على شد العضلات للتخلص منه كشف الدكتور بوشعيب المسعودي، اختصاصي في أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، بعض أسباب الاصابة بالتشنجات العضلية “الكلاكاج” خلال السباحة. وأوضح المسعودي في حديثه مع «الصباح»، أنه من أسباب الغرق، مشددا على ضرورة شد العضلات للتخلصأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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