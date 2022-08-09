بانوراما
احذروا “الكلاكاج” خلال السباحة
الدكتور المسعودي قال إنه من أسباب الغرق مشددا على شد العضلات للتخلص منه كشف الدكتور بوشعيب المسعودي، اختصاصي في أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، بعض أسباب الاصابة بالتشنجات العضلية “الكلاكاج” خلال السباحة. وأوضح المسعودي في حديثه مع «الصباح»، أنه من أسباب الغرق، مشددا على ضرورة شد العضلات للتخلصأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا