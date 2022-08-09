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حوادث

مخالفات تطيح بأربعة دركيين

منذ 4 دقائق
مسؤول مركزي ضبطهم بتطوان وإيداعهم بثكنة تامسنا وأبحاث إدارية لترتيب الجزاءات تسببت مخالفات جسيمة لأربعة دركيين بالمركز الترابي بتطوان، بإيداعهم، أخيرا، رهن الاعتقال الإداري بثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، بعدما ضبطهم مسؤول مركزي رفيع المستوى في وضع مخالف للقانون الأساسي للدرك، ليوجه تعليماته إلى القائد الجهوي ومسؤولينأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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