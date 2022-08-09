بانوراما
الحناء… أول الطقوس الاحتفالية
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 7 بعد تخصيص يوم لتنظيم طقس الحناء يخصص يوم أيضا من قبل عائلة العروس للحناء، الذي تبدأ فيه الاستعدادات الرسمية من أجل مغادرة بيت أسرتها إلى بيت زوجها. ويحتل يوم الحناء رمزية كبيرة في التقاليد والعادات المغربية الأصيلة، إذ يتجاوز الأمر مجرد أشكالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا