fbpx
بانوراما

الحناء… أول الطقوس الاحتفالية

منذ 6 دقائق
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 7 بعد تخصيص يوم لتنظيم طقس الحناء يخصص يوم أيضا من قبل عائلة العروس للحناء، الذي تبدأ فيه الاستعدادات الرسمية من أجل مغادرة بيت أسرتها إلى بيت زوجها. ويحتل يوم الحناء رمزية كبيرة في التقاليد والعادات المغربية الأصيلة، إذ يتجاوز الأمر مجرد أشكالأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.