حوادث
نبيهي يناقش التداعيات الأمنية للهجرة
تعتبر الهجرة في مفهومها الواسع انتقالا من بلد أصلي أو بلد إقٌامة دائمة نحو بلد أمل استقبال آخر. وإذا كانت الهجرة معروفة منذ القدم إلا أنها أضحت ظاهرة على المستوى الدولي تهم جل مناطق العالم بما في ذلك الهجرة من منطقة جنوب الصحراء نحو أروبا وكذا نحوأكمل القراءة »
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