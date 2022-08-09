حوادث
3 سنوات حبسا لسارق نعجة
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا بإدانة حلاق، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك من أجل جناية السرقة الموصوفة وحكمت عليه ب3 سنوات سجنا نافذا. وجاء إيقاف المتهم من قبل مصالح الدرك الملكي بعد توصلها بشكاية من شقيق الضحية، أكد فيها أن أختهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا