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حوادث

سقوط عصابة تختطف “الحراكة” بطنجة

منذ دقيقتين
تستدرج الراغبين في الهجرة عبر “فيسبوك” إلى أماكن خالية لسلبهم ممتلكاتهم أطاحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، أخيرا، بشخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب على الراغبين في الهجرة غير المشروعة، المقرون بالاحتجاز والسرقة باستعمال العنف. وأفاد مصدر أمني، أن اكتشاف أمر هذه الشبكةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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