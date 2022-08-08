بانوراما
جـنـود صـلاح الـديـن
مغاربة القدس… قصة حارة الشرفاء 1 مؤرخون: الأيوبي اعتمد في جيشه على المغاربة بشكل كبير تنتشر أبواب ومعالم تاريخية كثيرة بالقدس بفلسطين، لكن يعتبر «باب المغاربة» أشهرهم، بل إن المقدسيين يكنون له احتراما استثنائيا، بالنظر إلى تاريخ إحداثه. سنسرد خلال هذه الحلقات تاريخ هذا الباب، ولماذا سميأكمل القراءة »
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