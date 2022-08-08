الرياضة
قلعي يلتحق بأكادير
يخوض حمزة قلعي، أول تجربة بعيدا عن أولمبيك خريبكة، عندما وقع عقدا مع حسنية أكادير يمتد لموسمين، بعد فسخ عقده مع فريقه الذي لعب رفقته لسنوات طويلة. وفضل قلعي تغيير الأجواء، والبحث عن آفاق جديدة رفقة حسنية أكادير، الذي يقوده المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، إذ يجيد اللعبأكمل القراءة »
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