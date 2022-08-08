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الرياضة

الدنيبي مدربا للاتفاق المراكشي

منذ 4 دقائق
تعاقد الاتفاق المراكشي لكرة القدم، الصاعد إلى القسم الثاني للنخبة، بصفة رسمية مع المدرب عزيز الدنيبي، للإشراف على تدريب الفريق خلال الموسم المقبل. وباشر الفريق تداريبه، تحت قيادة الدنيبي، الجمعة الماضي، بحضور 14 لاعبا من أبناء مراكش، ممن حققوا الصعود مع الاتفاق في الموسم الماضي، إضافة إلىأكمل القراءة »

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