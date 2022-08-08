بانوراما
ورطــــة “أم آدم”
المجاطي… من الملالي إلى البغدادي 7 ديوان الأمن العام أرسل إلى مكتب التحقيق المركزي لإيقافها لتكون بمثابة إعلان حرب تفتح “الصباح” من خلال هذه السلسلة قصة أم آدم المجاطي وابنها إلياس، وتتعقب “مغامراتهما” بعد التحاقهما بالتنظيم الإرهابي داعش من خلال كتاب “رحلتي مع آل المجاطي من إمارةأكمل القراءة »
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