بانوراما
مكسيكو 1970… أول مرة
حكاية الأسود مع المونديال 1 الأسود تركوا انطباعا جيدا عن كرة القدم الإفريقية انطلقت حكاية الأسود مع المونديال في مكسيكو 1970، تلتها مشاركة ثانية بالبلد ذاته في 1986، ليغيب المنتخب عن هذه التظاهرة العالمية إلى غاية 1994 بأمريكا، لتليها مشاركة ثالثة بفرنسا 1998، قبل أن يتوقف الظهورأكمل القراءة »
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