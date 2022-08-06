وطنية
غرامات ثقيلة ضد شركات للتدبير المفوض
فرض رؤساء جماعات لا يمر التيار جيدا بينهم وبين أصحاب شركات صاعدة لجمع النفايات، ذعائر كبيرة، نتيجة إخلالهم ببعض البنود الواردة في دفتر التحملات قبل توقيع العقد. مقابل ذلك، تحظى شركات محظوظة و»محتضنة» من قبل نافذين في المديرية العامة للجماعات المحلية، لأسباب لم تعد خافية على أحد،أكمل القراءة »
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