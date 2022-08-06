وطنية
تيار ولد الرشيد يسقط بالضربة القاضية
أغلبية الاستقلاليين صدمته وتجاهلت مطالب نقابته والكل دعم بركة لتفادي الانشقاق أنهى الاستقلاليون هيمنة تيار ولد الرشيد، بالضربة القاضية، وحطموا أحلامه الرامية إلى التحكم في كل مفاصل الحزب، وفي نتائج مؤتمره الـ 18 الذي كان منتظرا عقده هذا الصيف وأجل إلى موعد لاحق، بعد فشل عقد المؤتمرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا