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وطنية

تيار‭ ‬ولد‭ ‬الرشيد‭ ‬يسقط‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية

منذ 48 ثانية
ولد‭ ‬الرشيد‭ ‬رفقة‭ ‬نزار‭ ‬بركة‭             (‬أرشيف‭)‬
أغلبية‭ ‬الاستقلاليين‭ ‬صدمته‭ ‬وتجاهلت‭ ‬مطالب‭ ‬نقابته‭ ‬والكل‭ ‬دعم‭ ‬بركة‭ ‬لتفادي‭ ‬الانشقاق أنهى‭ ‬الاستقلاليون‭ ‬هيمنة‭ ‬تيار‭ ‬ولد‭ ‬الرشيد،‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية،‭ ‬وحطموا‭ ‬أحلامه‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مفاصل‭ ‬الحزب،‭ ‬وفي‭ ‬نتائج‭ ‬مؤتمره‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬منتظرا‭ ‬عقده‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬وأجل‭ ‬إلى‭ ‬موعد‭ ‬لاحق،‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭أكمل القراءة »

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