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ملف الصباح

أهازيج‭ ‬شعبية‭ ‬تتغنى‭ ‬بها

منذ 53 ثانية
غشاء‭ ‬لا‭ ‬وظيفة‭ ‬بيولوجية‭ ‬أو‭ ‬صحية‭ ‬له‭ (‬أرشيف‭)‬
تعكسها‭ ‬عبارات‭ ‬مثل‭ “‬ها‭ ‬هوا‭ ‬فوق‭ ‬راسي‭ ‬لا‭ ‬تقولو‭ ‬فرماسي‭” ‬و‭”‬الصباح‭ ‬صباح‭ ‬مواليه‭”‬ تحبل‭ ‬الأغاني‭ ‬والأهازيج‭ ‬الشعبية‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المقاطع‭ ‬والجمل‭ ‬التي‭ ‬تتغنى‭ ‬بعذرية‭ ‬الفتاة‭ ‬وحفاظها‭ ‬على‭ ‬غشاء‭ ‬البكارة‭ ‬سليما،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬ليلة‭ ‬عرسها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تعكسه‭ ‬عبارات‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ “‬ها‭ ‬هو‭ ‬فوق‭ ‬راسي‭ ‬لا‭ ‬تكولوا‭ ‬فارماسي‭”أكمل القراءة »

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