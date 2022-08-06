ملف الصباح
أهازيج شعبية تتغنى بها
تعكسها عبارات مثل “ها هوا فوق راسي لا تقولو فرماسي” و”الصباح صباح مواليه” تحبل الأغاني والأهازيج الشعبية بالعديد من المقاطع والجمل التي تتغنى بعذرية الفتاة وحفاظها على غشاء البكارة سليما، إلى حين ليلة عرسها، وهو ما تعكسه عبارات من قبيل “ها هو فوق راسي لا تكولوا فارماسي”أكمل القراءة »
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