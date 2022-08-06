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“كلها يلغي بلغاه”

منذ 50 ثانية
شاعت بين المغاربة ولعقود ثقافة “السروال”، فرغم تنظيم أعراس باذخة وانخراط الجميع في الاحتفالات، يبقى كل شيء معلقا على مدى احتفاظ العروس بعذريتها، وفي حال العكس، قد تنتهي الأمور بمآس. إلا أن هذه الثقافة، بدأت في التراجع في السنوات الأخيرة، بعد أن هبت رياح التمرد، قدنها فتياتأكمل القراءة »

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منذ 50 ثانية


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