حوادث
محاكمة رأس “أخطبوط” الصفقات بالشمال
تحويلات بالحسابات الشخصية للمنتخب وقاضي الأموال وجه له تهم الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فائدة وصل رأس “أخطبوط” الفساد والوساطة بصفقات جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، والتي سيمثل أمامها في 12 شتنبر المقبل، ضمن جلسة علنية، بعدما اقتنع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلفأكمل القراءة »
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