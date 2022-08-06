الصباح الفني
أسماء لزرق في حفل بالقاهرة
أحيت الفنانة أسماء لزرق الأسبوع الجاري حفلا فنيا ضخما بالقاهرة عرف حضور جمهور كبير، بعد الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي. وقدمت أسماء لزرق خلال الحفل باقة من أشهر أعمالها الغنائية سواء الخاصة بها أو من ريبرتوار الأغنية العربية، خاصة أنها تمكنت من كسب ثقة الجمهور بأداءأكمل القراءة »
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