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الصباح الفني

أسماء‭ ‬لزرق‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بالقاهرة

منذ 5 دقائق
أحيت‭ ‬الفنانة‭ ‬أسماء‭ ‬لزرق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬ضخما‭ ‬بالقاهرة‭ ‬عرف‭ ‬حضور‭ ‬جمهور‭ ‬كبير،‭ ‬بعد‭ ‬الترويج‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬ وقدمت‭ ‬أسماء‭ ‬لزرق‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬أعمالها‭ ‬الغنائية‭ ‬سواء‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ريبرتوار‭ ‬الأغنية‭ ‬العربية،‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬ثقة‭ ‬الجمهور‭ ‬بأداء‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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