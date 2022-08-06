وطنية
عزل قاضيين ضمن 19 تأديبا
المجلس الأعلى رد الاعتبار لأربعة وقبل استقالة قاض وأحال ستة على التقاعد النسبي عزل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قاضيين من أصل 19 الذين تمت متابعتهم تأديبيا، خلال دورة يناير، وشملت القرارات التأديبية الإحالة على التقاعد الحتمي في حق اثنين آخرين، إلى جانب عقوبة الإقصاء المؤقت عن العملأكمل القراءة »
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