ملف الصباح
حكايات “ليلة الدخلة”
زفاف تحول إلى “مندبة” بسبب قطرات دم وعروس كادت تفقد حياتها نتيجة الشك تحظى عذرية المرأة بأهمية كبيرة في المجتمع المغربي، كما هو حال عدد من المجتمعات المغاربية والعربية. حيث انتشرت في العديد من هذه المجتمعات ومنذ عقود خلت، عادة استعراض “شرف” الفتاة ، التي تعرف فيأكمل القراءة »
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