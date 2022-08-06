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ملف الصباح

حكايات‭ “‬ليلة‭ ‬الدخلة‭”‬

منذ 41 ثانية
حفلات‭ ‬عرس‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬جحيم‭ ‬بسبب‭ ‬غشاء‭ ‬رهيف‭           (‬أرشيف‭)‬
زفاف‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ “‬مندبة‭” ‬بسبب‭ ‬قطرات‭ ‬دم‭ ‬وعروس‭ ‬كادت‭ ‬تفقد‭ ‬حياتها‭ ‬نتيجة‭ ‬الشك تحظى‭ ‬عذرية‭ ‬المرأة‭ ‬بأهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المغربي،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجتمعات‭ ‬المغاربية‭ ‬والعربية‭. ‬حيث‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجتمعات‭ ‬ومنذ‭ ‬عقود‭ ‬خلت،‭ ‬عادة‭ ‬استعراض‭ “‬شرف‭” ‬الفتاة‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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