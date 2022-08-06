اذاعة وتلفزيون
موسم جديد من “جماعتنا زينة”
شرع في تصوير 24 حلقة ستبث ابتداء من أكتوبر علمت “الصباح” أن الشركة المنتجة لبرنامج “جماعتنا زينة” لصالح القناة “الأولى”، شرعت قبل أيام في تصوير حلقات جديدة من الموسم الثاني. وقالت مصادر إن هذا الموسم يضمن 24 حلقة، صورت منها أكثر من 10 حلقات، على أن تشرعأكمل القراءة »
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