الصباح الفني
وشاي وكاظيمي في مهرجان الفيلم التربوي
التظاهرة تنظم في أربع مدن وتوجه إلى أطفال المخيمات الصيفية تنطلق في الفترة ما بين 10 غشت الجاري إلى 14 منه، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية، في كل من البيضاء والمحمدية وبوزنيقة وهرهورة. المهرجان، الذي تنظمه جمعية “صورة للتراث الثقافي”، اختار الاحتفاء بالممثلينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا