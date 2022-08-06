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الصباح الفني

وشاي‭ ‬وكاظيمي‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الفيلم‭ ‬التربوي

منذ 47 ثانية
ملصق‭ ‬الدورة‭      (‬خاص‭)‬
التظاهرة‭ ‬تنظم‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مدن‭ ‬وتوجه‭ ‬إلى‭ ‬أطفال‭ ‬المخيمات‭ ‬الصيفية تنطلق‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬غشت‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬منه،‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬لمهرجان‭ ‬الفيلم‭ ‬التربوي‭ ‬لأطفال‭ ‬المخيمات‭ ‬الصيفية،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البيضاء‭ ‬والمحمدية‭ ‬وبوزنيقة‭ ‬وهرهورة‭.‬ المهرجان،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬جمعية‭ “‬صورة‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي‭”‬،‭ ‬اختار‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالممثلين‭أكمل القراءة »

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