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حوادث

احتكار كبد الدولة خسائر بالملايير

منذ 30 ثانية
استغلته “لوبيات” للاتفاق على التصريح بثمن غير حقيقي للجمارك أثارت شكاية إلى جهات عليا، عمليات احتكار في مجال الاستيراد حرم الدولة من ملايير، عبر حصر المجال على مسيري شركات محددة، للاتفاق على تقديم سعر موحد غير حقيقي لإدارة الجمارك بخصوص سلع مستوردة، بعد تزوير فواتيرها، بتواطؤ معأكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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