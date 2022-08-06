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اذاعة وتلفزيون

سهرات موسيقية في مهرجان “ثويزا”

منذ 43 ثانية
ألوان موسيقية تمثل التنوع الثقافي للمملكة وحفلات فنية شارك فيها نجوم الفن أعلن منظمو مهرجان “ثويزا” بطنجة عن استئناف فعالياته بسهرات موسيقية كبرى، بعد استراحة تنظيمية وسلسلة من اللقاءات الفكرية. وكشفت “مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية بطنجة”، المشرفة على المهرجان، أن فعاليات دورته السادسة عشرة تشهد إطلاقأكمل القراءة »

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منذ 43 ثانية


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