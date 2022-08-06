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وطنية

المعارضة‭ “‬تحيي‭” ‬قانون‭ ‬التدخين

منذ 24 ثانية
ملصقات‭ ‬منع‭ ‬التدخين‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭                          (‬أرشيف‭)‬
‮«‬لوبيات‮»‬‭ ‬التبغ‭ ‬عرقلته‭ ‬31‭ ‬سنة‭ ‬والشركات‭ ‬تربح‭ ‬الملايير‭ ‬والإدمان‭ ‬يحصد‭ ‬الأرواح هزمت‭ “‬لوبيات‭” ‬شركات‭ ‬التبغ‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬على‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬31‭ ‬سنة،‭ ‬ومنعت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للحكومة‭ ‬من‭ ‬نشر‭ “‬المراسيم‭ ‬التطبيقية‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬كيفيات‭ ‬منع‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العمومية،‭ ‬والذعائر‭ ‬المصاحبة‭ ‬لمن‭ ‬يخرق‭ ‬هذه‭ ‬المساطر‭أكمل القراءة »

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