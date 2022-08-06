وطنية
المعارضة “تحيي” قانون التدخين
«لوبيات» التبغ عرقلته 31 سنة والشركات تربح الملايير والإدمان يحصد الأرواح هزمت “لوبيات” شركات التبغ الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام على مدى 31 سنة، ومنعت الأمانة العامة للحكومة من نشر “المراسيم التطبيقية”، التي تنظم كيفيات منع التدخين في الأماكن العمومية، والذعائر المصاحبة لمن يخرق هذه المساطرأكمل القراءة »
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