حوادث
إجهاض ترويج مفرقعات “عاشوراء”
تدخلات مكنت من ضبط 7 آلاف وحدة وأبحاث لإيقاف باقي المتورطين أجهضت المصالح الأمنية بالبيضاء عملية ترويج أكثر من 7 آلاف وحدة من الشهب والمفرقعات النارية المهربة، التي يتم ترويجها بالأسواق والشوارع تزامنا مع احتفالات ذكرى عاشوراء. وحسب مصادر “الصباح”، فإن العملية تمت بعد إيقاف جانحين متلبسينأكمل القراءة »
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