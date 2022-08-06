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حوادث

إجهاض ترويج مفرقعات “عاشوراء”

منذ 53 ثانية
تدخلات مكنت من ضبط 7 آلاف وحدة وأبحاث لإيقاف باقي المتورطين أجهضت المصالح الأمنية بالبيضاء عملية ترويج أكثر من 7 آلاف وحدة من الشهب والمفرقعات النارية المهربة، التي يتم ترويجها بالأسواق والشوارع تزامنا مع احتفالات ذكرى عاشوراء. وحسب مصادر “الصباح”، فإن العملية تمت بعد إيقاف جانحين متلبسينأكمل القراءة »

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منذ 53 ثانية


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