بانوراما
القفز من الأجراف… الشلل المحتمل
الدكتور يشو قال إن التهور يمكن أن يؤدي إلى الموت وكسر اليدين والصدر قال الدكتور ياسين يشو، طبيب وباحث في العلوم العصبية وجراحة الدماغ الوظيفي، إن المراهقين والشباب المتهور، الذين يرتمون من أجراف بعيدة، من أجل القيام بحركات بهلوانية أثناء السباحة، معرضون بشكل كبير إلى الموت، والإصابةأكمل القراءة »
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