حوادث
تقديم هبات للموظفين… المتابعة
التخليق يستهدف دافعي الرشوة إيضا للقطع مع الممارسات المسيئة للمرفق العمومي للقطع مع الممارسات المسيئة للمرفق العمومي، وفي إطار المهام المخولة للنيابة العامة، وتفعيل أدوار عدد من مؤسسات الحكامة بعد دسترتها، بات عدد من دافعي الهبات المالية أو العينية لموظفي الإدارات العمومية، يجدون أنفسهم ملاحقين بجرائم مختلفة،أكمل القراءة »
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