بانوراما
أم آدم تجني مغانم السلطة
المجاطي… من الملالي إلى البغدادي 6 حصلت على غلام وسبية يقومون على خدمتها تفتح “الصباح” من خلال هذه السلسلة قصة أم آدم المجاطي وابنها إلياس، وتتعقب “مغامراتهما” بعد التحاقهما بالتنظيم الإرهابي داعش من خلال كتاب “رحلتي مع آل المجاطي من إمارة الملالي إلى خلافة البغدادي” للباحث والإعلاميأكمل القراءة »
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