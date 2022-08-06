بانوراما
خناثة بنت بكار… أم السلاطين
مغربيات أبهرن العالم ( الأخيرة) خناثة بنت بكار، أو “خناثى”، حسب بعض المصادر التاريخية الأخرى، قادها القدر إلى أن تصبح زوجة أحد أشهر السلاطين المغاربة، وأما لولي عهده وجدة لسلطان آخر. بلغت خناثة من العلم أسمى مراتبه، وقيل إنها فقيهة، بل كان لها من العزم أن ارتمتأكمل القراءة »
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