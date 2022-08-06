بانوراما
الأعراس لدى اليهود والأمازيغ
المؤثرات اليهودية في الأنساق الأمازيغية ( الأخيرة) اليهود يقدرون اليوم الأول من العرس ويسمونه يوم القطعة البيضاء اختار الباحث لحسن أيت الفقيه، المهووس بالغوص في تاريخ الجنوب الشرقي للمغرب، الاهتمام بالتراث الثقافي ذي السمة اليهودية بجبال الأطلس الكبير، والبحث في البصمة اليهودية في الطقوس التي حافظ عليهاأكمل القراءة »
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