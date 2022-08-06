بانوراما
الكعب الشفاف… الموضة المتجددة
مازالت الصنادل بالكعب الشفاف، تجد مكانا لها ضمن الموديلات المواكبة للموضة، والتي ينصح الخبراء باختيارها للحصول على إطلالة صيفية مميزة، سيما أنها مثالية مع مختلف الإطلالات ولكافة المناسبات. وبرزت الصنادل بالكعب الشفاف، على منصات العديد من دور الأزياء العالمية، ولكن بتصاميم مختلفة، فجاءت ممزوجة مع الجلد الأسودأكمل القراءة »
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