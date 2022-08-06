حوادث
آش خاصك تدير؟
رخصة التسوية قد تحدث خروقات أثناء عملية بناء المنازل وبنايات، من قبيل البناء دون رخصة أو عدم احترام مضمون الوثائق، لهذا فسح القانون المجال من أجل تسوية هذه الخروقات من خلال منح المتورط رخصة التسوية. الـوثـائــق الأســاسيــة المكونة لملف الطلب: طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو كلأكمل القراءة »
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