حوادث
سجين يكشف حقائق ثروة بالملايير
توصلت “الصباح” أخيرا، برسالة بعث بها سجين بمكناس سرد فيها معطيات مثيرة وخطيرة لواقعة غير مسبوقة لها علاقة بصراع تم بينه وشقيقه حول ثروة ضخمة تقدر بالملايير، انتهت تفاصيلها باعتقاله والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبإصدار مذكرات بحث في حق أربعة من أفراد أسرته بسبب شيكاتأكمل القراءة »
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