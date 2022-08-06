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بانوراما

اليوسفي ورسالة الانقلابيين

منذ 4 دقائق
مذكرات مستشار اليوسفي 6 مقال بـ “لوجورنال” كاد يسمم العلاقة مع القصر وتوقيف ثلاث جرائد ضايق الوزير الأول يعد كتاب عبد العزيز النويضي، مذكرات مستشار للوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي، دروس من تجربة « التناوب» وما بعدها، الصادر في 2022، غنيا بالوقائع والأحداث التي عرفها المغرب المعاصر.أكمل القراءة »

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