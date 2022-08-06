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حوادث

سقوط “بيدوفيل” بائع للحلويات

منذ 6 دقائق
يضع عربته المجرورة أمام المدارس ويغري تلميذات لممارسة الجنس عليهن أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بائع حلويات ستينيا، يتحدر من منطقة أولاد افرج، وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية هتك عرض قاصر بالعنف، تبلغ منأكمل القراءة »

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