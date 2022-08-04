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مجتمع

حملة على أصحاب “البارسولات” ببوزنيقة

منذ 19 ثانية
شنت عناصر الدرك الملكي بسرية بوزنيقة، مدعومة بالسلطات المحلية بدائرة بوزنيقة، حملة ضد أصحاب الواقيات الشمسية “البارسولات” الذين يستغلون رمال الشواطئ من أجل كراء مظلاتهم والكراسي للمصطافين. وجات الحملة التي قادها نائب رئيس السرية مباشرة بعد تعبير العديد من المصطافين بشواطئ بوزنيقة عن غضبهم الشديد من استغلالأكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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