الرياضة
خريبكة ووجدة بطلان لكأس الريكبي
احتضن ملعب عادل واحد بخريبكة، نهاية الأسبوع الماضي، المباراتين النهائيتين لنيل لقب كأس العرش للريكبي، في فئتي الكبار والشباب، تحت إشراف الجامعة، وبتعاون مع أولمبيك خريبكة الذي حظي بشرف التنظيم. ونال أولمبيك خريبكة لقب كأس العرش للشباب، عندما فاز على وداد قلعة السراغنة، ب 17 مقابل ستة،أكمل القراءة »
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