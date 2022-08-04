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الرياضة

إجمـاع علـى رحيـل خاليلوزيتـش

منذ 9 ثواني
المكتب الجامعي دعا إلى تصفية أجواء المنتخب ولقجع تحدى الأندية إنجاز: عيسى الكامحي أجمع أعضاء المكتب الجامعي على رحيل وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، خلال الاجتماع المنعقد، أول أمس (الثلاثاء)، بمقر الجامعة في حي الرياض بالرباط. وطالب المجتمعون بضرورة تصفية أجواء المنتخب الوطني، لضمان مشاركة فعالة في نهائياتأكمل القراءة »

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