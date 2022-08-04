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مجتمع

مديرة الصحة بالرباط في قفص الاتهام

منذ 9 ثواني
اتهمت الجامعة الوطنية للصحة الرباط سلا (إ.م.ش) المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية “بسوء في التسيير والتدبير وخرق للقوانين وفشل في مأسسة الحوار الاجتماعي، ثم خرق لمنشور وزاري حول مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية”. هذه الاتهامات، جاءت في بيان نشرته الجامعة، وتوصلت “الصباح” بنسخة منه، دقت فيه ناقوسأكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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