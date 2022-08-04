الرياضة
الانتدابـات بطنجـة تصـل 15
الزاكي أشر على ضم أربعة شباب للفريق الأول ومثلهم غادروا بشكل رسمي بعد الانتقادات التي وجهها مشجعو اتحاد طنجة للمكتب المسير، بشأن الانتدابات الأخيرة، التي خلت من لاعبي المنطقة، أعلن المكتب المديري للفريق توقيع عقود احترافية مدتها ثلاث سنوات، لأربعة من أبرز لاعبي فئة الأمل، وإلحاقهم بالفريقأكمل القراءة »
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